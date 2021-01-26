Sobadan sızan karbonmonoksit gazını fark edince, hayatta kaldılar
26.01.2021 09:17 | Son Güncelleme: 26.01.2021 09:21
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Muhammed Arslan (55) ile Bedevi Arslan (55) çifti, ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazını fark edince hayatta kaldı.
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Muhammed Arslan (55) ile Bedevi Arslan (55) çifti, ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazını fark edince hayatta kaldı.
- İzmir
Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7093 Sokak'taki evlerinde yaşayan Muhammed-Bedevi Arslan çifti, saat 05.00 sıralarında yatmadan önce yaktıkları sobadan karbonmonoksit gazı sızdığını fark etti. Muhammed Arslan, pencereleri açıp, polis ile sağlık ekiplerini aradı. Eve gelen sağlık ekipleri, gazdan etkilenen Bedevi Arslan ile eşini, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Gözlem altında tutulan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK