Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazı Can Aldı

Konya'da ısınmak için yaktığı kömür sobasından karbonmonoksit gazından zehirlenen Abdurrahman Doğan (33), yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Meram ilçesinde meydana geldi. Bir fabrikada gece vardiyasında işçi olarak çalışan Abdurrahman Doğan, sabah eve geldiğinde ısınmak için kömür sobasını yaktıktan sonra uyudu. Akşam saatlerinde Doğan'a, telefonla ulaşamayan yakınları eve geldi. Kapıyı açan olmayınca durumdan şüphelenip polise bildirildi. Kapıyı güçlükle açıp içeri giren polis ve yakınları Doğan'ı yatağında hareketsiz halde buldu. Sobadan sızan karbonmonotsik gazından zehirlendiği belirlenen Doğan, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Doğan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA