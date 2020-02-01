Sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü
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Sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

DÜZCE'de, evinde yalnız yaşayan Sevim Kazan (75), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

01.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:42
Sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

DÜZCE'de, evinde yalnız yaşayan Sevim Kazan (75), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, saatlerinde Mahallesi 3540 Sokak'ta meydana geldi. Tek katlı evinde yalnız yaşayan Sevim Kazan'dan alamayan torunu eve geldi. Eve girdiğinde babaannesinin cansız bedeniyle karşılaşan torunu durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Sevim Kazan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede Kazan'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Kazan'ın cenazesi otopsi için 'na gönderilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kaynak: DHA
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