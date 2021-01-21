Sobadan çıkan yangında ağır yaralandı
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Sobadan çıkan yangında ağır yaralandı

21.01.2021 21:04 | Son Güncelleme: 21.01.2021 21:09
Sobadan çıkan yangında ağır yaralandı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde bir evde sobadan çıkan yangında, Suriye uyruklu Başer Halaf ağır yaralandı.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde bir evde sobadan çıkan yangında, Suriye uyruklu Başer Halaf ağır yaralandı.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi NATO Yolu'ndaki bir binanın 3'üncü katındaki dairede çıktı. Suriye uyruklu Başer Halaf'ın evinden dumanların yükseldiği görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, evde baygın halde buldukları Halaf'ı dışarıya çıkartarak, sağlık ekibine teslim etti. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılan Halaf'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Öte yandan, itfaiye erlerince diğer evlere sıçramadan söndürülen yangının, odun sobasından çıktığı belirlendi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Sobadan çıkan yangında ağır yaralandı
Sobadan çıkan yangında ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Efendi ERKAYIRAN

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