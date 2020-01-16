Soba üzerinde unutulan yemek yangına neden oldu
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Soba üzerinde unutulan yemek yangına neden oldu

DÜZCE'de, hurda toplayan kişilerin kaldığı evde soba üzerinde unutulan yemek yangına neden oldu.

16.01.2020 13:33 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:33
Soba üzerinde unutulan yemek yangına neden oldu

DÜZCE'de, hurda toplayan kişilerin kaldığı evde soba üzerinde unutulan yemek yangına neden oldu. ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Hurda toplayan kişiler, bugün öğle saatlerinde, 'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi içerisindeki 2 katlı evde hazırladıkları yemeği soba üzerinde unutarak ayrıldı. Soba üzerindeki yemeğin yanması ile oluşan kıvılcımlar bir anda evi sardı. Bir süre sonra evden dumanlar çıktığını görenler, durumu itfaiyeye verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü. Evde hasar meydana gelirken, soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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