Soba gazının zehirlediği yaşlı çift hayatını kaybetti
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Soba gazının zehirlediği yaşlı çift hayatını kaybetti

21.03.2021 22:40 | Son Güncelleme: 21.03.2021 23:02

Zonguldak'ta yaşayan Şaban Demir ile eşi Küba Demir'den üç gün boyunca haber alamayan komşuları, jandarma eşliğinde çiftin evine girdi. Ekipler, yaptıkları ilk incelemede, karı kocanın sobadan çıkan gazla zehirlenerek öldüğünü tespit etti.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Ense köyünde meydana gelen olayda, 70 yaşındaki Şaban Demir ile 65 yaşındaki eşi Küba Demir, sobadan çıkan gazla zehirlendi.

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Yaklaşık üç gündür haber alınamayan yaşlı çifte ulaşamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri jandarma eşliğinde çiftin evine girdi. Yapılan ilk müdahalede çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı çiftin cenazeleri, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden karı kocanın ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Soba gazının zehirlediği yaşlı çift hayatını kaybetti
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