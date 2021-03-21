Soba gazının zehirlediği yaşlı çift hayatını kaybetti

Zonguldak'ta yaşayan Şaban Demir ile eşi Küba Demir'den üç gün boyunca haber alamayan komşuları, jandarma eşliğinde çiftin evine girdi. Ekipler, yaptıkları ilk incelemede, karı kocanın sobadan çıkan gazla zehirlenerek öldüğünü tespit etti.