Snoop Dogg ile 4 gün

YILDIZLARLA ÇALIŞIYORBugüne dek Elizabeth Hurley, Madison Beer, Emma Shapplin, Megan Fox, Orlando Bloom gibi dünyaca ünlü isimlerle çalışan klip yönetmeni ve fotoğrafçı Nihat Odabaşı, geçtiğimiz günlerde model Jeremy Meeks'in bir marka ile işbirliğinin kampanya fotoğraflarını çekmişti.

YILDIZLARLA ÇALIŞIYOR

Bugüne dek Elizabeth Hurley, Madison Beer, Emma Shapplin, Megan Fox, Orlando Bloom gibi dünyaca ünlü isimlerle çalışan klip yönetmeni ve fotoğrafçı Nihat Odabaşı, geçtiğimiz günlerde model Jeremy Meeks'in bir marka ile işbirliğinin kampanya fotoğraflarını çekmişti. Odabaşı, o çalış-manın ardından Snoop Dogg ile bir araya geldi.

80 KİŞİLİK EKİPLE TAMAMLANDI

Dünyaca ünlü rap yıldızı Snoop Dogg, reklam yüzü olduğu SodaStream markasının yeni kampanyası için Nihat Odabaşı'nın objektifine poz verdi. 80 kişilik bir ekibin görev aldığı çekimler, hazırlık süreciyle birlikte 4 gün sürdü. Çekimlerde sosyal mesafe ve maske kurallarına da dikkat edildi.

Kaynak: Hürriyet