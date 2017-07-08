Sneijder'in 10 Numaralı Forması, Yeni Transfer Belhanda'ya Verildi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu için UEFA'ya yapılan bildirimde ilginç bir detay göze çarptı. Sarı-kırmızılıların UEFA'ya gönderdiği listede 10 numaralı formanın yeni transfer Younes Belhanda'ya verildiği iddia edildi. Galatasaray, İsveç'in Östersunds ekibiyle ilk maçta 13 Temmuz'da karşılaşacak.

SNEİJDER GİDERSE ALIRIM DEMİŞTİ

Belhanda geçen günlerde yaptığı açıklamada herhangi bir forma numarası tercihinin olmadığını açıklamıştı. Faslı oyuncu, "10 numarayı şu anda Sneijder giyiyor. Eğer o ayrılırsa o numarayı alacağım. Eğer kalırsa başka numaraları değerlendireceğim. Onunla birlikte oynamayı çok isterim, çok kaliteli bir oyuncu." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Wesley Sneijder, dün kampa alınmayan Hakan Balta, Nigel de Jong ile birlikte Florya'da çalışmalara başlamıştı. Hollandalı yıldızın adı, Galatasaray'ın UEFA'ya gönderdiği listede yer almıyor.

"AMA BAŞKA BİR ŞEY VAR"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün yaptığı açıklamalarda "Sneijder çok önemli bir oyuncu, 4.5 yıl hizmet etti. Taraftarın da sevgilisi oldu ama başka bir şey var. Her futbolcunun hedefleri var. Önemli olan proje, amaç, kariyer... Galatasaray'ın da kendi planları var... Galatasaray da taraftarına daha heyecan yaratacak bir takım kurmak istiyor. Kişisel bir çatışma söz konusu değil. Sneijder'in kariyer planlaması içinde yapmak istediği şeyler var. Biz son derece anlayışlı bir şekilde çözümünü bulmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.