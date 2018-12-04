Snapchat Uygulamasında Cinsel İçerikli Videoların Satıldığı Ortaya Çıktı

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin Victoria Derbyshire adlı programı, Snapchat'in cinsel içerikli fotoğraflar ve videolar satmak için kullanıldığını ortaya çıkardı. Bu işi yapanlardan Jordie Carnall, uygulama sayesinde ayda 4 bin sterlin (yaklaşık 27 bin TL) kazandığını itiraf etti.

Jordie Carnall

"FOTOĞRAFLARIMI VE VİDEOLARIMI SATIYORUM"

Snapchat'tan cinsel içerikli içerikler satan 26 yaşındaki Carnall, "Bu normal bir iş gibi. Şarkı söyleyen müzisyenler veya resimlerini satan ressamlar gibi. Ben de fotoğraflarımı ve videolarımı satıyorum" dedi. Carnall, kendisinden "Snapchat Premium kızı" olarak bahsedildiğini de öne sürdü.

SNAPCHAT'TAN AÇIKLAMA YAPILDI

Carnall, aylık 20 ile 200 sterlin arasında değişen ücretler karşılığında Snapchat'teki abonelerine cinsel içerikli fotoğraf ve videolar gönderdiğini söyledi. Snapchat yönetimi bu tip içeriklerin yasak olduğunu ve fark edildiğinde silindiği yönününde açıklamalarda bulunsa da Carnall, bu işi 2016'dan beri yaptığını ifade etti.



Snapchat'ten yapılan açıklamada, "Pornografik içeriklerin reklamına ya da dağıtılmasına izin vermiyoruz." denildi. Victoria Derbyshire programının, Snapchat'te cinsel içerikli videolar satıldığını Instagram'a göstermesinin ardından sosyal medya sitesi, sattıkları hizmetlerinin reklamını yapan insanların Premium Snapchat ile ilişkili tüm etiketlerini yasakladı.