Snapchat, Şovları İçin Netflix Benzeri Bir Ana Sayfa Tasarımı Üzerinde Çalışıyor

Eski popülerliğini yavaş yavaş kaybetmeye başlayan sosyal medya platformu Snapchat, "Creator Shows" adını verdiği yeni programının duyurusunu yaptmıştı Programda yer alacak ünlüler arasında Arnold Schwarzenegger, Serena Williams ve Kevin Hart gibi isimler bulunuyordu.

Şirket, şimdide bölümleri arka arkaya izlemeyi kolaylaştıracak olan yeni özelliği üzerinde çalışıyor. Şirketin özel programlar için ayıracağı bu sayfa, keşfet sayfasından ve diğer yayıncıların içeriklerin bulunduğu sayfalardan farklı olacak.

Uygulamanın içerisinde şu an test aşamasında olan ve bazı kullanıcıların keşfet sayfasından kaydırma yaparak ulaşabildiği "Shows" (şovlar) sayfası, keşfet sayfasına göre daha derli toplu görünüyor. Bir yayın platformu titizliğinde hazırlanan sayfada yarıda bırakılan şovlar ve abone olduğunuz şovlar da yer alıyor.

Snapchat sözcüsü, şirketin, Şovlar bölümüyle ilgili testler yaptıklarını doğrulamıştı ancak bu bölümün ne zaman geniş kullanıcı kitleleriyle buluşacağına dair net bir tarih vermemişti.

Snapchat, kendisine özel olarak içerikler üretilen kısmı olan Snap Original programlarından olan "Bringing up Bahbie" ilk 24 saatinde 10 milyon daha fazla kullanıcı tarafından izlendiğini açıklamıştı. Yani Snapchat'in, rakiplerine karşı tehlikede olan popülerliği için bu programlar önemli bir adım olabilir.

Ancak şirketin, tekrar güçlenmek için yapması gerekenlerden bir tanesi keşfet sayfasının dağınıklığını toparlamak olmalı ve şirket test ettiği yeni özelliğiyle bu yönde adım atmaya kararlı gibi duruyor.