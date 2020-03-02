Snake Eyes Filmi
Snake Eyes filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Snake Eyes filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Çizgi roman serisi A G.I. Joe'da uyarlanan ve Snake Eyes karakterine odaklanılan yapımın yönetmen koltuğunda Robert Schwentke oturuyor. Filmde, La Casa De Papel'de Tokio karakterine hayat veren Ursula Corbero, The Baroness karakterine hayat veriyor. Snake Eyes'ın en büyük düşmanı olan The Baroness, kriptografide ve psikolojik savaş alanında uzmanlaşmıştır. Ajan ve suikastçi olarak yetiştirilen The Baroness kısa zamanda Cobra ekibinin başına getirilir.
Yönetmen: Robert Schwentke
Senaryo: Evan Spiliotopoulos
Oyuncular: Henry Golding, Andrew Koji, Úrsula Corberó, Steven Allerick, Takehiro Hira, Haruka Abe, Iko Uwais, Peter Mensah, Samara Weaving, Samuel Finzi, Nicholas Dohy
Filmin Türü: Macera
Orijinal Adı: Snake Eyes
Yapımcı Firma: Paramount Pictures
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 23.10.2020
Snake Eyes Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com