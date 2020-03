Snake Eyes Filmi

02.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:58

Çizgi roman serisi A G.I. Joe'da uyarlanan ve Snake Eyes karakterine odaklanılan yapımın yönetmen koltuğunda Robert Schwentke oturuyor. Filmde, La Casa De Papel'de Tokio karakterine hayat veren Ursula Corbero, The Baroness karakterine hayat veriyor. Snake Eyes'ın en büyük düşmanı olan The Baroness, kriptografide ve psikolojik savaş alanında uzmanlaşmıştır. Ajan ve suikastçi olarak yetiştirilen The Baroness kısa zamanda Cobra ekibinin başına getirilir.

Yönetmen: Robert Schwentke

Senaryo: Evan Spiliotopoulos

Oyuncular: Henry Golding, Andrew Koji, Úrsula Corberó, Steven Allerick, Takehiro Hira, Haruka Abe, Iko Uwais, Peter Mensah, Samara Weaving, Samuel Finzi, Nicholas Dohy

Filmin Türü: Macera

Orijinal Adı: Snake Eyes

Yapımcı Firma: Paramount Pictures

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 23.10.2020



Kaynak: InterSinema.com