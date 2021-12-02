SMA taraması zorunlu mu? SMA taraması nedir? SMA taraması ücretli mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sma Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. Toplantıda, SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastaları için tedavi alternatifleri ve ülke genelinde başlatılacak tarama çalışmaları ele alındı. SMA taraması ile ilgili yeni kararı açıkladı. Vatandaşlar sıklıkla SMA taraması zorunlu mu? SMA taraması nedir? SMA taraması ücreti mi? SMA taraması ne kadar? sorularını araştırıyor.

SMA TARAMASI NEDİR?

SMA genetik geçişli bir hastalık olduğundan, tarama programıyla taşıyıcı çiftlerin, evlilik öncesinde belirlenmesi amaçlanıyor.

Böylece, ailelere bebeğin hasta doğabileceği anlatılarak doğum öncesinde tedbir alınması sağlanacak. Bebeğin SMA'lı doğmasının önlenmesi için isteyen çiftler, tüp bebek uygulamasına yönlendirilecek.

Türkiye'de her yıl ortalama 170 SMA'lı bebek dünyaya geliyor. Uygulama, bunun önlenmesi için büyük önem taşıyor.

SMA TARAMASI ZORUNLU MU?

SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca, 6 maddelik bir açıklama yaptı. Bakan Koca, "Evlilik öncesi tüm çiftlere SMA taraması zorunlu hale getirilecek ve bedeli devlet tarafından karşılanacak. Çalışma ay sonu uygulanmaya konacak." dedi.

EVLİLİK ÖNCESİ SMA TARAMASI NE KADAR? SMA TARAMASI ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?

Bakan Koca, "Evlilik öncesi tüm çiftlere SMA taraması zorunlu hale getirilecek ve bedeli devlet tarafından karşılanacak. Çalışma ay sonu uygulanmaya konacak."

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