SMA HASTASI NEFES BEBEK İÇİN PARAŞÜTLE ATLADI

İSKENDERUN, HATAY (DHA) - HATAY'ın İskenderun ilçesinde yamaç paraşütü pilotu İlker Özgüven, SMA hastası Nefes bebek için farkındalık yaratmak amacıyla Amanoslar'dan atlayış gerçekleştirdi.

Samandağ ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde dünyaya gelen Nefes Yeşil, ölümcül kas hastalığı olarak bilinen Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığıyla mücadele ediyor. Nefes bebeğe yaşam mücadelesinde destek olmak için yamaç paraşütü pilotu İlker Özgüven, Amanoslar'ın zirvesinden atlayış gerçekleştirdi. Özgüven, gökyüzünde süzülürken SMA hastası Nefes bebeğe destek istedi. Anıt alanına inen Özgüven, tüm SMA hastalarının sesi olduklarını ifade etti.

Hatay Dream Team Otomobil Derneği üyeleri de modifiyeli araçlarıyla geldikleri İskenderun'da SMA hastalıklarının tedavisine dikkat çekmek için bir arada olduklarını kaydetti. Kulüp Sorumlusu Muhammet Özdemir, "SMA hastası Nefes bebeğe yardım toplamak bunun için bizlerde gönüllü olarak bu organizasyonlara katılarak destek veriyoruz. Bundan sonrada vermeye devam edeceğiz" dedi.