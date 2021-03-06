SMA hastası bebeğin ölüm haberini alan Hazal Kaya, Fahrettin Koca'ya sitem etti
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SMA hastası bebeğin ölüm haberini alan Hazal Kaya, Fahrettin Koca'ya sitem etti

06.03.2021 15:34 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:56
SMA hastası bebeğin ölüm haberini alan Hazal Kaya, Fahrettin Koca'ya sitem etti

SMA Tip 1 hastası Ayaz bebeğin hayatını kaybettiğini öğrenen ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından "Ücretsiz ilaçları alamayan bebekler ölüyor, kriterlerinizi ne zaman kaldıracaksınız" diyerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sitem etti.

SMA hastası bebeklerin tedavisi için sık sık sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunan hatta doğum gününde bebekler için bağış toplanmasını isteyen Hazal Kaya, bugün aldığı haberle yıkıldı.

"BEBEKLER ÖLÜYOR NE BEKLİYORSUNUZ"

SMA Tip 1 hastası Ayaz, belirlenen kriterlere uymadığı için ücretsiz verileceği açıklanan ilaçları alamadı. Tedavisi yetersiz kalan Ayaz bebek, yaşamını yitirdi. Aldığı ölüm haberiyle yıkılan Hazal Kaya ise Twitter hesabından sitem dolu bir paylaşım yaparak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketledi. Oyuncu paylaşımında "Ücretsiz sağladığınızı söylediğiniz ilaçları bebekleri testlere sokarak, kriterlere tabii tutarak sağlıyorsunuz. İlacı alamayan bebekler ölüyor... Ölüyor bu bebekler! Ne bekliyorsunuz, kaldırın şu kriterleri" ifadelerini kullandı.

SMA hastası bebeğin ölüm haberini alan Hazal Kaya, Fahrettin Koca'ya sitem etti

Kaynak: Haberler.com / Ecem Altan

Haber Yorumları (5)
SERPİL: biraz da sizler elinizi tasin altina koysaniz ya
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YUSUF: Birkaç dakikalik Duyar kasmasiniza hayranim
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KERİM: Bunlar sanatçı degil,terörist.Hasta çocuklar üzerinden içinizdeki kini buralara kusmayın.Devlet elinden geleni yapıyo,birazda sermayenizden fedakarlık yapıp sizde bi şeyler yapın.Cak,cak gevezelik yapmayın.
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