SMA Hastalarına bir destek de Furkan Palalı'dan geldi
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SMA Hastalarına bir destek de Furkan Palalı'dan geldi

26.12.2020 13:13 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:18
SMA Hastalarına bir destek de Furkan Palalı'dan geldi

Nadir görülen bir hastalık olan SMA hastalarına bir destek de başarılı oyuncu Furkan Palalı'dan geldi. Geçtiğimiz günlerde Hatice Şendil ve Bergüzar Korel'in, SMA hastası Poyraz Ali'ye destek olmak amacıyla sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayına katılan Palalı, Fenerbahçeli futbolcuların ve Başkan Ali Koç'un imzaladığı sarı lacivertli formayı Poyraz Ali ve Hamza Yasin'in tedavi masraflarına destek olmak amacıyla açık arttırmaya çıkardı. Ünlü oyuncu tam kadro imzalı bir başka Fenerbahçe formasını da Poyraz'a gönderdi

Sanat dünyası, SMA (SPİNAL Musküler Atrofi) hastaları için tek yürek olmaya devam ediyor. Amerika'da yapılabilen gen tedavisi için aileler adeta zamanla yarışırken, SMA hastaları için düzenlenen bağış kampanyaları da çığ gibi büyüyor. Ünlü oyuncu Furkan Palalı da destek kampanyasına katılan isimler arasında yer aldı. Hatice Şendil ve Bergüzar Korel'in, SMA hastası Poyraz Ali'ye destek olmak amacıyla düzenledikleri instagram canlı yayınına birçok ünlü isimle birlikte katılan Palalı, yayında Poyraz Ali'nin tedavi masrafları için Fenerbahçe futbol takımının ve Başkan Ali Koç'un imzaladığı Fenerbahçe formasını açık artırmayla satışa sunacağını açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra Palalı, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili video paylaşarak açık arttırmayı başlatırken, tam kadro imzalı bir başka Fenerbahçe formasını da Poyraz'a gönderdi.

Kaynak: Snob Magazin

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