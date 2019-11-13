Slovakya'da 'ölüme giden yolda' kamyonla otobüs çarpıştı: En az 12 ölü

13.11.2019 22:01 | Son Güncelleme: 13.11.2019 22:01

Slovakya'da kaza yapan bir otobüste 4'ü öğrenci en az 12 kişi hayatını kaybetti. Taş ve toprak taşıyan bir kamyon ile çarpışan otobüste bulunan 20 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.



Ülkenin dağlık kesiminde yer alan Nitra şehri yakınlarında meydana gelen kazada hafriyat yüklü kamyon ile bir otobüs bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Yerel medyanın daha önce yaşanan kazalar nedeniyle "Ölüme giden yol" diye nitelediği yerde meydana gelen kazada, kamyon yan yattı ve otobüs de bir çukura saplandı Euronews.com'da Görüntüle