Skyroad, Türkiye'nin gezi rotalarını en iyi fotoğraflayan gezginleri ödüllendiriyor
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Skyroad, Türkiye'nin gezi rotalarını en iyi fotoğraflayan gezginleri ödüllendiriyor

07.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:42
Skyroad, Türkiye'nin gezi rotalarını en iyi fotoğraflayan gezginleri ödüllendiriyor

Kültür ve seyahat alanında hem basılı hem dijital yayın markalarından Skyroad, Türkiye'nin gizli kalmış gezi rotalarında çekilen en iyi fotoğrafları ödüllendiriyor.

Kültür ve seyahat alanında hem basılı hem dijital yayın markalarından Skyroad, Türkiye'nin gizli kalmış gezi rotalarında çekilen en iyi fotoğrafları ödüllendiriyor.

Aylık "Gezi Kültürü Dergisi" temasıyla yola çıkan Skyroad, dijital bir platform olarak ve yeni keşifler sunarak yolculuğuna devam ediyor. Seyahatten kültür-sanata, sinemadan müziğe hayatın farklı alanlarından özgün ve yenilikçi içeriklerle takipçileriyle buluşan Skyroad, "Yaşarken gez, gezerken yaşa!" sloganıyla hem Türkiye'yi hem de dünyayı tanıtıyor.

Albayrak Medya markalarından Skyroad, Türkiye turizmine katkı amacıyla "Türkiye'nin Seyahat Rotalarını Keşfet" konulu bir fotoğraf yarışması düzenliyor. Yıldız Holding ve Vakıfbank sponsorluğunda "#mutluetmutluol" sloganıyla gerçekleşen "Skyroad ile Keşfet" adlı yarışmada, en iyi fotoğraflara iki kategoride toplam 60 bin TL ödül verilecek ve her kategoride üç kişiye, toplam altı kişiye ödülleri teslim edilecek. Ayrıca üç kişiye de mansiyon ödülü olarak Giresun'da bulunan Birun Kümbet Dağ Evi'nde çift kişilik 5 gün tatil hediye edilecek.

Yarışmaya katılabilmek için üç şart bulunuyor. Instagram'da @Skyroad hesabını takip etmek, Türkiye'nin gezi noktalarında çektiği fotoğrafı Instagram'da #SkyroadileKeşfet etiketiyle paylaşmak ve yarışmanın "www.skyroadilekesfet.com" sitesinden başvurmak gerekiyor. İki kategoride değerlendirilecek olan fotoğrafların ilk kategorisinde jüri değerlendirmesine göre ilk üç fotoğraf seçilecek. Diğer kategoride ise Instagram'da en çok beğeni alan üç fotoğraf ödülleri almaya hak kazanacak.

1-31 Aralık 2020 tarihlerinde online olarak başvuruların yapılacağı yarışmanın jüri üyeleri ise şöyle: Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, Fotoğraf Sanatçısı ve Foto Muhabiri Mustafa Seven, Fotoğraf Sanatçısı Sezgi Olgaç, Yeni Şafak Foto Muhabiri Sedat Özkömeç. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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