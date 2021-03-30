SKL Coin Nedir? SKL Coin Yorum ve Grafiği!
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SKL Coin Nedir? SKL Coin Yorum ve Grafiği!

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SKL Coin Nedir? SKL Coin Yorum ve Grafiği!

SKL coin nedir sorusu ile SKL coin yorum ve grafiği araştırılıyor. SKALE Network coin, Skale için ölçeklenebilirlik getirmek için tasarlanmış elastik bir ağ olarak tarif edilir. Merkezi olmayan proje, işlem kapasitesini artırmanın yanı sıra gecikmeyi azaltmayı ve ödemelerin olabildiğince ucuza yapılabilmesini sağlamayı hedefliyor.

SKALE Network bugünkü fiyatı ₺6,38 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺5.570.771.614 TRY. SKALE Network son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #125, piyasa değeri ₺4.215.331.205 TRY. Dolaşımdaki arz 660.416.667 SKL coin ve maksimum seviyede. 7.000.000.000 SKL coin.

SKL COİN NEDİR?

SKL, SKALE Network'ün ERC-777 yerel yardımcı program tokenı olup aşağıdaki kullanım durumlarına sahiptir:

Ağ Güvenliği ve Stake etme: SKL token sahipleri, blokları doğrulayarak, akıllı sözleşmeleri yürüterek ve ağı güvenli hale getirerek SKALE Ağı işlevini yapan nodeları çalıştıran doğrulayıcılara SKL tokenlerini aktarabilir ve devredebilir.

Ödemeler: geliştiriciler, SKL tokenlarını kullanarak elastik blok zincirlerine (S-zincirleri) abonelik erişimi satın alabilirler.

Yönetim: SKALE ağının tüm ekonomik parametrelerini kontrol eden zincir üzerinde oylama için SKL tokenları kullanılacaktır.

SKALE Network, geliştiricilerin Ethereum uygulamalarını yüksek performans ve düşük maliyetlerle çalıştırmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Proje ayrıca, her uygulamaya, merkeziyetsizlikten veya güvenlikten ödün vermeden Ethereum Mainnet'e sorunsuz bir şekilde bağlanabilen kendi blok zincirini veren uygulamaya özel blok zincirleri de sağlıyor.

SKALE, geliştiricilere yüksek düzeyde yapılandırılabilir, tamamen merkezi olmayan zincirleri kolayca sağlama yeteneği sağlayan açık kaynaklı bir esnek blok zinciri ağıdır.

Ethereum ile bağlanan ve Ethereum Ağına derinlemesine entegre olan bir güvenlik ve yürütme katmanı görevi görür. Ağ, tümü Ethereum genel ana ağına bağlı ve tüm Ethereum ekosistemiyle tamamen uyumlu binlerce bağımsız blok zinciri (elastik yan zincir) dosya depolama zincirini ve diğer alt zincir türlerini desteklemek için doğrusal olarak büyüyor.

SKALE, ağda doğrulayıcı olarak çalışma, temsilci olarak pay alma veya kaynaklarının bir payına erişim hakkını temsil eden karma bir kullanım tokenı olan SKL tokenını kullanır. SKALE zincirleri, saniyenin altında blok süreleri uygulayabilir, her zincirde 2.000 tps'den fazla çalıştırabilir ve merkezi olmayan depolamaya ek olarak tam durumlu akıllı sözleşmeler ve EVM'de makine öğrenimi çalıştırabilir.

SKL, diğer ana kripto para birimlerinin aksine bir dizi kripto borsasında listelenmiştir, doğrudan fiat parayla satın alınamaz. Bununla birlikte, önce herhangi bir büyük borsadan Bitcoin, ETH, USDT satın alarak bu kripto parayı kolayca satın alabilir ve ardından bu parayı işlemeyi teklif eden borsaya aktarabilirsiniz.

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Ramazan Eles
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