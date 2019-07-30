Skandal yarışma programı Aşk Adası'nda alkış toplayan hareket! 50 bin poundunu paylaştı
Aşk Adası programının kazananları belli oldu. Yarışmadan 50 bin pound kazanan Greg O'Shea parasının yarısını partneri ile paylaştı.
İngiltere'de skandalların ardı arkası kesilmediği Aşk Adası programının kazanan çifti, 21 yaşındaki güzellik uzmanı Amber Gill ve 24 yaşındaki rugbi oyuncusu Greg O'Shea oldu. Finalde Tommy Fury veMolly-Mae Hague çiftini yenen çift, 50 bin poundluk ödülün sahibi oldu.
İKİNCİ OLAN ÇİFT TEBRİK ETTİ
Kazanan çift anons edilince ikinci olan çift Tommy Fury veMolly-Mae Hague,Amber Gill ve Greg O'Shea 'yı tebrik etti. Yarışmayı birinci bitiren çifte birer zarf verildi.
PARTNERİ İLE PAYLAŞACAĞINI SÖYLEDİ
Zarfların bir tanesi boş iken diğerinde 50 bin poundluk çek vardı. Greg, içinde 50 bin yazan zarfı seçerken Amber, içinde 0 pound yazan zarfı çekti. Greg, parayı Amber ile paylaşacağını söyledi.
TAKDİR TOPLADI
Genç yarışmacının parayı yarı yarıya partneriyle paylaşması izleyicilerden takdir topladı.
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