"Sivil Öldürecek Olsak Cihangir'den Başlarız" Diyen Akit TV Sunucusu İstifa Etti
Akit TV'de yayınlanan 'Gün Başlıyor' programında "Sivil öldürecek olsak Cihangir'den, Etiler'den, Nişantaşı'ndan başlarız" ifadelerini kullanan sunucu, kanaldaki görevinden istifa etti.
Akit TV, sunucu Ahmet Keser'in "Konuşmalarının bahane edilerek kurumunun linç edilmesine meydan vermemek için" görevinden ayrıldığını açıkladı. Keser, "Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler, di mi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" demişti.
Akit TV'nin açıklaması şu şekilde:
"Akit TV'nin 27.02.2018 tarihli 'Gün Başlıyor' programında sunucumuz Ahmet Keser'in 'Türk askeri sivil öldürmez' doğru tespitinin akabindeki maksadını aşan sözler kurumumuz tarafından tasvip edilmemiştir.
Ahmet Keser konuşmalarının bahane edilerek kurumunun link edilmesine meydan vermemek için görevinden ayrılmıştır."
YORUMLAR (101)
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OKU.......DİYE BAŞLIYOR.....OKU.........VE BU MİLLET HALAAAA.....OKUMAKTAN ANLAMAKTAN SORGULAMAKTAN...EN ÖNEMLİSİ....EMPATİ KURMAKTAN....ACİZ.....KENDİNİZİ KARŞIDAKİNİN YERİNE KOYUN...HER DAİM.....BANA OLSA NE YAPARDIM........NE EDERDİM....NASIL DAVRANIRDIM.....OKU...YUN...MİLLET...OKU...YUN....ARAŞTIRIN...SORGULAYIN........GERİSİ OLUR GİDER...YAPIN BUNU LÜTFEN....KENDİNİZ...AİLENİZ ...ÇOCUKLARINIZ...VE ÜLKENİZ İÇİN......LÜTFEN......Cevap Yaz Yayından Kaldır
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BAKIN MİLLET....BİR TOPLUM...İŞTE BU ŞEKİLDE BÖLÜNÜP PARÇALANIP YOK EDİLİR...TIPKI 12 EYLÜL...GİBİ...Kİ O DÖNEM DİREKTEN DÖNDÜK..ANCAK EĞER AKLIMIZI TOP YEKÜN BAŞIMIZA ALMAZ İSEK...İKİNCİ BİR DİREKTEN DÖNME ŞANSIMIZ YOKTUR...SUNNİ...ALEVİ...ÇERKEZ...LAZ....KÜRT.TÜRK....BIRAKIN BU İŞLERİ....BIRAKIN...UYMAYIN CAHİLİN AKLINA...İNANMAYIN HURAFELER...BIRAKIN SAKALLILARIN ARDINDAN GİTMEYE....OKUYUN....ARAŞTIRIN...VE EN ÖNEMLİSİ SORGULAYIN.....İNANMAYIN KOMŞU ALİ AMCAYA AYŞE TEYZEYE....İNANDIĞINIZ DİN.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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dikkat edin bunu bir melez söylüyor aklinca sovalyelige soyunmus biz diyoruzki bizim ülkemizde her din ve irktan insanlar olabilir saygi duyariz ancak bizim milli degerlerimize ve devletimize hainlik yapmayacak ben tabi hukumetlerin olusumlarindan bahsetmiyorum gercek milli deger ve devlet otoritesinden bahsediyorum haksizliga ugrayan herkes hakkini arar sonuna kadar destekleriz ancak benim alinterime bomba koyan benim vatanimda farkli devlet kurma hayalleri olanlar bizden saygi beklemesinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Müslüman a çomar diyen tayfaların ta.... Çağdaş çomar lar batının köpeği alayıCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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gerizekalı senden kazeteci değil olsa olsa muşta iyi parayla iyi bir çoban olursunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır