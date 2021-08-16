Şizofreniyi yenmeye çalışan şair 11. kitabını çıkardı
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Şizofreniyi yenmeye çalışan şair 11. kitabını çıkardı

Şizofreniyi yenmeye çalışan şair 11. kitabını çıkardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şiir yazarak şizofreniyi yenmeye çalışan şair Durmuş Tunacık, 11. şiir kitabı "Bir Dünya Hayalim Var"ı çıkardı.

Şiir yazarak şizofreniyi yenmeye çalışan şair Durmuş Tunacık, 11. şiir kitabı "Bir Dünya Hayalim Var"ı çıkardı.

Ortaokul çağlarında şiir yazmaya başlayan 44 yaşındaki Tunacık, arka arkaya anne, baba ve babaannesini kaybetmenin hüznüyle yaşadığı bunalımlar sonucu şizofreni hastalığına yakalandı. 8 defa ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gören Tunacık, bu süre zarfında şiir yazmaya ara verdi. Şiirden vazgeçmeyen Tunacık, hastane sürecinden sonra tekrar şiir yazmaya başladı. Şiirlerin hastalığına terapi gibi geldiğini belirten Tunacık, şiirle uğraştığında hastalığını unuttuğunu ve başka bir şey düşünmediğini söyledi. Yazdığı kitapların tanıtımını elden yapan şair Tunacık, kitaplarını cüzi fiyatlara satarak maddi kazanç da elde etmeye çalışıyor.

Şizofreni hastalığını şiirlerle yenmeye çalışan Samsunlu şair daha önce Sevda Pınarı, Sevda Pınarı 2, Sevda Pınarı 3, Sevda Pınarı 4, Sevda Pınarı 5, Sevda Pınarı 6, Sevda Pınarı Kardelen ve Sevda Pınarı şiir albümü, Bana Deli Dediler, Bana Deli Dediler 2, Senden İbaret isimli şiir kitaplarından sonra Bir Dünya Hayalim Var isimli on birinci şiir kitabını şiir severlerin beğenisine sundu. Şairin 11. kitabında 11 ve 14'lü hece vezni ağırlıklı 84 adet şiir yer alıyor. Şiir kitabında beşeri ve ilahi aşk, vatan, ezan, bayrak sevgisi, şehitler ve hiciv şiirleri yer alıyor.

Şair Durmuş Tunacık, 1977 yılında Samsun'da doğdu çocukluğu Samsun'un beldelerinden Taflan'da geçti. Lise mezunu şair acemi birliğinde annesini, askerden geldikten sonra babasını kaybetti. 2009 yılında evlenen şairin biri kız biri erkek olmak üzere iki çocuğu bulunuyor. Ayrıca İlkadım Belediyesi'nin Cemal Safi adına düzenlediği ikinci şiir yarışmasında da yaklaşık 2200 şiir arasından 51. olarak çıkacak olan Cemal Safi şiir seçkisi kitabına adını yazmayı başardı. - SAMSUN

Şizofreniyi yenmeye çalışan şair 11. kitabını çıkardı
Şizofreniyi yenmeye çalışan şair 11. kitabını çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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