Siyez unlu limonlu kek tarifi
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Siyez unlu limonlu kek tarifi

Beslenme trendlerinde yerini alan ve sağlıklı beslenmenin yeni alternatifi olan siyez unu, kek tarifi ile farklı bir seçenek sunuyor. Siyez unlu limonlu kekle 5 çaylarınız hem lezzetli hem de sağlıklı olacak.

Siyez unlu limonlu kek tarifi
12.08.2020 15:54 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:58

5 çaylarınıza lezzet getiren siyez unlu limonlu kek, aynı zamanda sağlıklı olmasıyla rahatça tercih edebileceğiniz bir tercih olarak öne çıkıyor.

GEREKLİ MALZEMELER

3 yumurta

1 kabartma tozu

1 limon

2 su bardağı siyez unu

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 limon kabuğu rendesi

1 su bardağı şeker

1 su bardağı yoğurt

YAPILIŞI

Şekerle yumurtaları karıştırıp çırpın. Limon kabuğu rendesi, zeytinyağı ve yoğurdu karışıma ekleyip biraz daha karıştırın. Ardından vanilya, kabartma tozu ve siyez ununu ekleyip karıştırmaya devam edin.

Kek hamurunu tere yağı sürdüğünüz kalıba alın.Önceden 170 derece ısıttığınız fırında 40-45 dakika pişirin. Kekiniz pişince biraz dinlendirin ve servis edin. Afiyet olsun.

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