Siyasi partilerin il başkanlarından Atatürk Anıtı önünde açıklama - Haberler
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Siyasi partilerin il başkanlarından Atatürk Anıtı önünde açıklama

AA, Mustafa Çavuş - Güncel
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Atatürk Anıtı önünde toplanan il başkanları ve belediye başkanlarının fotoğraf çekimi İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy'un konuşması MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak'ın konuşması CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel'in konuşması AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu'nun konuşması...

Atatürk Anıtı önünde toplanan il başkanları ve belediye başkanlarının fotoğraf çekimi

İyi Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy'un konuşması

MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak'ın konuşması

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel'in konuşması

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu'nun konuşması

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in konuşması SAMSUN - AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi Samsun İl Başkanı ve belediye başkanlarının katılımıyla Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması yapıldı.

Siyasi partilerin il başkanlarından Atatürk Anıtı önünde açıklama

Siyasi partilerin il başkanlarından Atatürk Anıtı önünde açıklama

Siyasi partilerin il başkanlarından Atatürk Anıtı önünde açıklama

AA / Mustafa Çavuş - Güncel

Abdullah Karapıçak, Atatürk Anıtı, Hasan Aksoy, İYİ Parti, Güncel, Haberler

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