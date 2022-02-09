Siyasi partilerin il başkanlarından Atatürk Anıtı önünde açıklama
AA, Mustafa Çavuş - Güncel
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Atatürk Anıtı önünde toplanan il başkanları ve belediye başkanlarının fotoğraf çekimi İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy'un konuşması MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak'ın konuşması CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel'in konuşması AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu'nun konuşması...
Atatürk Anıtı önünde toplanan il başkanları ve belediye başkanlarının fotoğraf çekimi
İyi Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy'un konuşması
MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak'ın konuşması
CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel'in konuşması
AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu'nun konuşması
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in konuşması SAMSUN - AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi Samsun İl Başkanı ve belediye başkanlarının katılımıyla Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması yapıldı.