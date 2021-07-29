Siyasi partilerden Beypazarı Cumhuriyet Başsavcısı Büyükbaş'a ziyaret
Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Mustafa Büyükbaş'a ziyaretler sürüyor.
Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Mustafa Büyükbaş'a ziyaretler sürüyor.
AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan ve CHP İlçe Başkanı Hasan Kostak, partililerle Büyükbaş'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
Büyükbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, partililerle bir süre sohbet etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak