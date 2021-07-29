Siyasi partilerden Beypazarı Cumhuriyet Başsavcısı Büyükbaş'a ziyaret
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Siyasi partilerden Beypazarı Cumhuriyet Başsavcısı Büyükbaş'a ziyaret

Siyasi partilerden Beypazarı Cumhuriyet Başsavcısı Büyükbaş'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Mustafa Büyükbaş'a ziyaretler sürüyor.

Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Mustafa Büyükbaş'a ziyaretler sürüyor.

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan ve CHP İlçe Başkanı Hasan Kostak, partililerle Büyükbaş'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Büyükbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, partililerle bir süre sohbet etti.

Siyasi partilerden Beypazarı Cumhuriyet Başsavcısı Büyükbaş'a ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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Siyasi partilerden Beypazarı Cumhuriyet Başsavcısı Büyükbaş'a ziyaret - Haberler
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