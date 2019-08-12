Siyasi partilerde bayramlaşma - MHP heyeti AK Parti'yi ziyaret etti

12.08.2019 10:32

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu başkanlığındaki MHP heyetinin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu tarafından karşılanması

Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması

Jülide Sarıeroğlu'nun Pozantı'dan getirilen çileği MHP heyetine ikram etmesi

Ziyaretten detaylar ANKARA - Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Milletvekilleri Ali İhsan Arslan ile Zeynep Yıldız, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Sebile Hanım Ayar ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Alperen Bozdağ'dan oluşan heyet, MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, MYK Üyesi Muhammet Koçak'dan oluşan MHP heyetini parti genel merkezinde ağırladı.

Kaynak: AA