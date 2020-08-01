Siyasi partiler videokonferans aracılığıyla bayramlaştı - MHP-Saadet Partisi
MHP'de partiler arası bayramlaşma yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri çerçevesinde videokonferans yöntemiyle yapıldı.
01.08.2020 15:54 | Son Güncelleme: 01.08.2020 17:32
MHP'de partiler arası bayramlaşma yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri çerçevesinde videokonferans yöntemiyle yapıldı.
Mevlüt Karakaya başkanlığındaki MHP heyeti, partiler arası bayramlaşmalar kapsamında Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan ile Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya'dan oluşan heyet ile videokonferans yöntemiyle bayramlaştı.
Kaynak: AA