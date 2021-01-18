Siyaset sosyoloğu Prof. Dr. Nur Vergin evinde ölü bulundu
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Siyaset sosyoloğu Prof. Dr. Nur Vergin evinde ölü bulundu

18.01.2021 21:14 | Son Güncelleme: 18.01.2021 21:28
Siyaset sosyoloğu Prof. Dr. Nur Vergin evinde ölü bulundu

Ünlü Siyaset Sosyoloğu Profesör Nur Vergin İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki evinde ölü bulundu. Polis ekiplerince yapılan ön incelemede 80 yaşındaki Vergin'in ölümünde şüpheli bir durum olmadığı belirtildi.

Siyaset sosyoloğu olan Prof. Nur Vergin'in komşuları 80 yaşındaki Vergin'den 2 gündür bilgi alamayınca polise bilgi verdi.

Alzheimer hastası olduğu belirtilen Vergin'in adresine saat 17.00 sıralarında giden ekipler, kapıyı çaldı. Açan kimse olmayınca çilingir çağrıldı.

İçeriye giren ekipler, Prof. Nur Vergin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince yapılan ön incelemede sosyolog Vergin'in ölümünde şüpheli bir durum olmadığı belirtildi.

Siyaset sosyoloğu Profesör Nur Vergin evinde ölü bulundu

NUR VERGİN KİMDİR?

Sosyolog Nur Vergin, 21 Eylül 1941'de İstanbul'da doğdu. Çocukluk ve gençlik dönemi yurt dışında geçen Vergin, Paris Sorbonne Üniversitesi'nde sosyoloji eğitimi aldı.

Türkiye'ye 1973 yılında dönen Vergin 1 yıl sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine çalışmaya başladı.

Sosyoloji doçentliğini 1980'de tamamlayan Vergin, bir dönem İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde çalıştı.

Buradaki çalışmalarıyla profesör olan Nur Vergin, Marmara ve Bilkent üniversitelerinde öğretim üyeliği yaptı.

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