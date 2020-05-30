Siyahi Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan polisin eşinden boşanma davası
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Siyahi Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan polisin eşinden boşanma davası

NEW ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümüne neden olduğu suçlamasıyla dün tutuklanan polis memuru Derek Chauvin'in eşi, boşanmak istediğini avukatı aracılığıyla duyurdu.

Siyahi Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan polisin eşinden boşanma davası
30.05.2020 10:37 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:37

NEW ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümüne neden olduğu suçlamasıyla dün tutuklanan polis memuru Derek Chauvin'in eşi, boşanmak istediğini avukatı aracılığıyla duyurdu.

Floyd'un gözaltı esnasında yaşamını yitirmesi ABD kamuoyunda en üst sıralardaki yerini koruyor.

Olayda üçüncü derece cinayet ve adam öldürmekle suçlanan Chauvin'in eşi Kellie Chauvin'in avukatı tarafından dün geç saatlerde yapılan açıklamada, "Müvekkilim bayan Kellie, Floyd'un ölümünden büyük üzüntü duymaktadır ve ailesinin yasını paylaşmaktadır. Aynı zamanda, Derek Chauvin'le evliliğinin feshi için başvuruda bulunmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Sekula Aile Avukatlık Ofisi imzasıyla yayımlanan açıklamada, "Bayan Chauvin'in şu anki evliliğinden çocuğu olmasa da bu zor dönemde, çocuklarının, ebeveynlerinin ve aile yakınlarının güvenlik ve mahremiyetini saygıyla talep ediyor." denildi.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Kellie Chauvin'in boşanma başvurusunda, polis eşinin siyahi bir vatandaşın ölümüne sebep olmasını gerekçe gösterdiği belirtildi.

Boşanma kararına sosyal medyadan destek

Kellie Chauvin'in polis eşine boşanma davası açmasına sosyal medya kullanıcılarından da destek geldi.

Amerikalı Müslüman aktivist Linda Sarsour, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Minneapolis Polis Memuru Derek Chauvin'in karısı Kellie Chauvin onu boşadığını açıkladı. Bahsettiğimiz şey bu. Ailenizdeki ırkçılardan boşanın. Birini öldürene kadar beklemeyin. Kendi ayaklarınız üzerinde durun." ifadelerini kullandı.

Minnesota eyaletinde ölümle sonuçlanan son tutuklama olayının görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmaları tekrar gündem olmuş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Floyd'un ölümüne sebep olan polis memurlarının hepsinin ağır bir cezaya çarptırılması ve polis şiddetinin durması için yapılan protestolar ABD'nin farklı kentlerine devam ederken, Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, birçok eyalette göstericilerle polislerin karşı karşıya geldiği ve polisin şiddete başvurduğu görüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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