Siyah mini elbisesiyle cenaze törenine katılan Deniz Seki'ye tepki yağdı

Siyah mini elbisesiyle cenaze törenine katılan Deniz Seki'ye tepki yağdı

Ünlülerin danışmanı Özgür Aras'ın kanserden vefat eden teyzesinin cenazesine katılan Deniz Seki'nin kıyafeti sosyal medyada tepkilere neden oldu.

30.08.2019 09:25
Siyah mini elbisesiyle cenaze törenine katılan Deniz Seki'ye tepki yağdı

Ünlülerin menajerliğini yapan Özgür Aras'ın kanser tedavisi gören teyzesi Funda Göncer vefat etti. Aras'ı acı gününde yalnız bırakmayan şarkıcı Deniz Seki'nin giydiği kıyafet sosyal medyada tepki çekti.

SİYAH MİNİ ELBİSESİYLE CENAZEYE KATILDI

Siyah mini ve göğüs dekolteli bir elbise tercih eden Seki'nin kıyafeti sosyal medyada gündem oldu. Seki'nin kıyafeti cenaze töreni için uygun bulunmazken, mini ve dekolteli elbisenin üzerine başörtüsü takması ise tepkilere neden oldu.

"ORGANİZASYONU KARIŞTIRMIŞ"

Sosyal medya kullanıcıları, "Deniz Seki keşke giyinmeseymiş, Deniz Seki organizasyonu karıştırmış, Denizcim sen olayı yanlış anlamışsın. Kafayı yarım kapatınca diğer yerleri sermiyoruz meydana mümkünse ki doğru olanı her bir yanımızı kapatıyoruz" gibi yorumlarla Seki'ye tepki gösterdi.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Aras'ı bu acı gününde iş ve magazin dünyasından dostları da yalnız bırakmadı. Deniz Sekiz, Yonca Evcimik, İrem Derici, Demet Akalın, Merve Özbey, Mustafa Topaloğlu ve Lider Şahin gibi isimler törene katılanlar arasında yer aldı.

Özgür Aras ve teyzesi
Siyah mini elbisesiyle cenaze törenine katılan Deniz Seki'ye tepki yağdı
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YORUMLAR (261)

  • SU ELÇİSİ:
    Edep haya nedir anlatmamşlar kimse kimsenn giydigne karısamaz diye bsey yok evet karısamaz ama bazı zamanlar vardr özeldir bazı seyler vardr yapılması gerekn ama bunun icin önce ar edep nedr onu blmk lazım
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  • SIFIR SIFIR:
    Sıfır sıfır elde var sıfır bir arpa boyu akıl olmazsa böyle olur bunlar reklam kokan hareketler ne ölüye ne diriye ben giderim geriye güldürmeyin insanı 3 kulua 1 Elham biliyormu acaba ama doğruya bunlar saygıyla anıyorlar bir şarkı patlatır olur biter sonra amin derler
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  • ROVASATA DURSUN:
    KADIN HALA SAKLAMIS ILKOKUL KIYAFETIYLE GELMIS NASIL SIGMIS ICINE ANLAYAMADIM EMME BASMA TULUM GIBI OLMUS
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  • ASLI:
    KENDİ TERCİHİ İSTEDİĞİNİ GİYER KİME NE SİZE NE İSTERSE SİYAH TANGA BİKİNİ GİYER GELİRDİ ZATEN ORTA ÇAĞ KAFASI İLE YAŞAYAN GERİCİLERDEN BAŞKA TEPKİ GÖSTEREN YOKDUR.
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  • ALİ:
    Senin gibilerin zihniyeti yüzünden böyle giyiniyolar zaten asıl gerici senin gibi at gözlüğüyle bakanlar orasını burasını açanları savunursunuz anca zaten sizde açtığınız için kendinize yer hazırlıyosunuz derdiniz özgürlük falan değil yapılan yanlışı meşrulaştırmak.
    16 2 Yayından Kaldır
  • ORTA ÇAĞ KAFASI:
    Cenaze yapıliyor; belli ki sen yeni çağ kafasıyla bizden baya ileridesin böyle devam et eminim çok fazla şey başaracaksın.( hahahahhahahhahahahah)
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