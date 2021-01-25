Siyah mayosuyla poz veren 66'lık model yıllara teslim olmadığını kanıtladı
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Siyah mayosuyla poz veren 66'lık model yıllara teslim olmadığını kanıtladı

25.01.2021 16:18 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:09

70'ine merdiven dayayan ünlü model Christie Brinkley, ailesiyle çıktığı tatilde ne bedenini ne de ruhunu zamana teslim etmemeye kararlı olduğunu gözler önüne serdi. Brinkley'in siyah mayosuyla verdiği poza beğeni yağdı.

1970'lerin en gözde modellerinden biri olan Christie Brinkley, geleneği bozmadı ve yeni yılın ilk tatili için Turks and Caicos adalarını tercih etti. Brinkley orada tatilin keyfini çıkarırken çekilen pozlarını da Instagram sayfasında paylaştı .

Siyah mayosuyla poz veren 66'lık model yıllara teslim olmuyor

66 yaşındaki üç çocuk annesi Brinkley, kısa bir şort ve bikini üstüyle çekilen bir pozuna Instagram sayfasında yer verdi. Geçen yıl Swimsuit Bikini Özel Sayısı için yıllar sonra yeniden kamera karşısına geçen Brinkley'in takipçileri bu paylaşıma beğeni ve yorum yağdırdı.

Siyah mayosuyla poz veren 66'lık model yıllara teslim olmuyor

Christie Brinkley kariyerine 1970'lerde başladı. Sports Illustrated bikini özel sayısı ile üne kavuştu. Üç kez bu derginin kapak pozunu vererek tarihe geçti. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Brinkley bugüne kadar dört kez evlendi.

Siyah mayosuyla poz veren 66'lık model yıllara teslim olmuyor

İlk evliliğini 1973 ile 1981 arasında François Allaux ile yaptı Daha sonra 1985 ile 1994 arasında ünlü şarkıcı Billy Joel ile evlendi. Richard Taubman ile yaptığı üçüncü evliliği 1994 ile 95 arasında sürdü. 1996'da evlendiği Peter Cook'tan da 2008 yılında boşandı.

Siyah mayosuyla poz veren 66'lık model yıllara teslim olmuyor

Christie Brinkley'in bu evliliklerinden üç tane çocuğu bulunuyor. Billy Joel ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Alexa Ray ve Peter Cook'tan dünyaya gelen Jack Paris ile Sailor Lee.

Siyah mayosuyla poz veren 66'lık model yıllara teslim olmuyor
Siyah mayosuyla poz veren 66'lık model yıllara teslim olmuyor
Siyah mayosuyla poz veren 66'lık model yıllara teslim olmuyor
Siyah mayosuyla poz veren 66'lık model yıllara teslim olmadığını kanıtladı
Haber Yorumları (2)
TUGO: Kabak tarlası olayı güzelmiş :)
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MAHO: Yaş bitmiş iş bitmemiş. Ben bunla oyun oynarım. . .
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500
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