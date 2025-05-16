Siyah Kalp final mi yapıyor?

Siyah Kalp final mi yapıyor?
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Daha önce 26. bölümde ekranlara veda edeceği duyurulan fenomen dizinin, alınan yeni kararla nezaman final yapacağı netleşti. Peki, Siyah Kalp final mi yapıyor?

Show TV'nin sevilen dizisi Siyah Kalp için final kararı netleşti. Daha önce farklı tarihler konuşulsa da dizi, 34. bölümde ekranlara veda edecek. Başrol oyuncusu ise son sahnesini çekerek sete ve izleyicilere duygusal bir şekilde veda etti. Siyah Kalp final mi yapıyor?

SİYAH KALP FİNAL Mİ YAPIYOR?

Show TV'nin dikkat çeken yapımlarından Siyah Kalp dizisinde izleyicileri üzecek gelişmeler yaşanıyor. Başrollerini Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın ve Ece Uslu'nun paylaştığı dizinin final tarihi yeniden belirlendi.

Daha önce 26. bölümde ekranlara veda edeceği duyurulan fenomen dizinin, alınan yeni kararla 34. bölümde final yapması netleşti.

Siyah Kalp final mi yapıyor?

Dizide Sumru'nun terk ettiği ikizlerden biri olan 'Nuh' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Aras Aydın, projeden ayrıldı. Oyuncunun, son sahnesini çekerek sete veda ettiği öğrenildi. Aydın'ın ayrılığı, dizinin ilerleyen bölümlerindeki dengeleri de değiştirecek gibi görünüyor. Sevilen karakterlerden biri olan Nuh'un diziden nasıl bir senaryo ile çıkacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Show TV'nin sevilen dizisi Siyah Kalp için final kararı netleşti. Daha önce farklı tarihler konuşulsa da dizi, 34. bölümde ekranlara veda edecek. Başrol oyuncusu ise son sahnesini çekerek sete ve izleyicilere duygusal bir şekilde veda etti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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