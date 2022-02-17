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Siyah kalp emoji anlamı nedir? Siyah kalp emojisi ne anlama gelir? Siyah kalp emoji ne demek?

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Siyah kalp emoji anlamı nedir? Siyah kalp emojisi ne anlama gelir? Siyah kalp emoji ne demek?

Siyah kalp anlamı merak ediliyor. Whatsapp, İnstagram, Telegram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesapları ve mesajlaşma uygulamalarında kullanıcıların sıklıkla karşılaştığı siyah kalp emojisi hakkında Siyah kalp emoji anlamı nedir? Siyah kalp emojisi ne anlama gelir? Siyah kalp emoji ne demek? Siyah kalp ne demek? soruları araştırma konusu oldu. İşte detaylar haberimizde...

Siyah kalp emoji anlamı Whatsapp, İnstagram, Telegram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesapları ve mesajlaşma uygulamalarında kullanıcıların sıklıkla karşılaştığı emojiler arasında yer alıyor. Peki, Siyah kalp emoji anlamı nedir? Siyah kalp emojisi ne anlama gelir? Siyah kalp emoji ne demek? Siyah kalp ne demek? soruları araştırma konusu oldu. İşte detaylar haberimizde...

Siyah kalp emoji anlamı:

Siyah kalp emoji yas ve matemi temsil etmektedir. Aynı zamanda ruhun kararmasını da ifade eder.

Siyah rengin olumlu anlamları : Güç, modern, stil sahibi, resmiyet, esrarengiz

Siyah rengin olumsuz anlamları : Korku, ölüm, üzgünlük, pişmanlık, matem

Siyah rengin anlamı güç, korku, gizem, otorite, zerafet, formalite, kötülük, saldırganlık, isyan ve sofistike ile ilişkilidir. Diğer renklerin derinliği ve renk tonunun değişmesi için yine siyah renk gereklidir. Siyah renk , rengin olmamasıdır. Siyah, genellikle bilinmeyen veya olumsuz olanla ilişkili gizemli bir renktir. Siyah renk gücü, ciddiyeti ve otoriteyi temsil eder. Siyah, resmi, zarif ve prestijli bir renktir. Etkin, kuvvetli siyah renk güçlü duygular uyandırabilir. Batı ülkelerinde siyah , yas, ölüm ve hüzün rengidir.

Siyah kalp emoji anlamı nedir? Siyah kalp emojisi ne anlama gelir? Siyah kalp emoji ne demek?

1. isim Kara (II), ak, beyaz karşıtı:

"İri siyah gözlerini kalın kaşlarıyla beraber kaldırdı." - Ömer Seyfettin

2. sıfat, mecaz Bu renkte olan:

Siyah ekmek.

3. isim Baskıda başka harflerden daha kalın görünen harf türü.

Siyah kalp emoji anlamı nedir? Siyah kalp emojisi ne anlama gelir? Siyah kalp emoji ne demek?

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