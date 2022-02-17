Siyah kalp emoji anlamı Whatsapp, İnstagram, Telegram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesapları ve mesajlaşma uygulamalarında kullanıcıların sıklıkla karşılaştığı emojiler arasında yer alıyor. Peki, Siyah kalp emoji anlamı nedir? Siyah kalp emojisi ne anlama gelir? Siyah kalp emoji ne demek? Siyah kalp ne demek? soruları araştırma konusu oldu. İşte detaylar haberimizde...

SİYAH KALP EMOJİ ANLAMI NEDİR?

Siyah kalp emoji anlamı:

Siyah kalp emoji yas ve matemi temsil etmektedir. Aynı zamanda ruhun kararmasını da ifade eder.

Siyah rengin olumlu anlamları : Güç, modern, stil sahibi, resmiyet, esrarengiz

Siyah rengin olumsuz anlamları : Korku, ölüm, üzgünlük, pişmanlık, matem

SİYAH KALP EMOJİ NE DEMEK?

Siyah rengin anlamı güç, korku, gizem, otorite, zerafet, formalite, kötülük, saldırganlık, isyan ve sofistike ile ilişkilidir. Diğer renklerin derinliği ve renk tonunun değişmesi için yine siyah renk gereklidir. Siyah renk , rengin olmamasıdır. Siyah, genellikle bilinmeyen veya olumsuz olanla ilişkili gizemli bir renktir. Siyah renk gücü, ciddiyeti ve otoriteyi temsil eder. Siyah, resmi, zarif ve prestijli bir renktir. Etkin, kuvvetli siyah renk güçlü duygular uyandırabilir. Batı ülkelerinde siyah , yas, ölüm ve hüzün rengidir.

SİYAH TDK ANLAMI NEDİR?

1. isim Kara (II), ak, beyaz karşıtı:

"İri siyah gözlerini kalın kaşlarıyla beraber kaldırdı." - Ömer Seyfettin

2. sıfat, mecaz Bu renkte olan:

Siyah ekmek.

3. isim Baskıda başka harflerden daha kalın görünen harf türü.

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