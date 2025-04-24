Siyah Kalp CANLI izle! 24 Nisan Perşembe Siyah Kalp 29. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı?

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç'un üstlendiği dizide izleyiciler, Kapadokya'nın en güçlü ailelerinden biri olan Şansalanlar'ın gizemli ve entrika dolu hikayesine şahit olacak. Siyah Kalp CANLI izle! 24 Nisan Perşembe Siyah Kalp 29.bölüm Show TV izleme linki var mı?

SİYAH KALP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Samet'in cenazesi kaldırılırken Tahsin, Sumru'dan şüphelendiği için kendini affettirmeye çalışıyor. Nuh'un Halil'e inanması, Melek ile arasını bozarken; Melek ve Harika, uzun süredir süren düşmanlıklarına son veriyor. Sevilay, abisiyle tartışma yaşarken Nuh'un tam o sırada onu bulmasıyla yaşanacaklar, yeni bölüme olan merakı artırıyor.

SİYAH KALP KONUSU NE?

Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya'ya gelirler.

Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek'in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir.

Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay'ın kalbine sızmayı başaracaktır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Siyah Kalp'in 29. Bölümünde; İkizler, Sumru'yu en büyük kabusu Halil ile karşı karşıya getirmiştir. Sumru için bu yüzleşme onların beklediğinden de ağır olacak, Halil'in açıklamaları Sumru'yu şaşkına çevirecektir. Hikmet'in vasilikten çekilme şartları Cihan ve Tahsin'i zorlar. Bu hamle ise aslında Hikmet'in büyük planının bir parçasıdır. Harika'nın söylediklerine içerleyen Sevilay kendi için büyük bir adım atar. Bu adım onu yeni olaylara sürükleyecektir. Halil sadece Sumru'nun karşısına çıkmakla yetinmez, Sumru'nun sevdikleriyle arasına da kuşku tohumları ekmeye devam eder. Geçmişiyle bir kez daha yüzleşmek zorunda kalan olan Sumru'yu büyük sınavlar beklemektedir.

SİYAH KALP OYUNCULAR KİM?

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç'un üstlendiği Siyah Kalp'in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

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