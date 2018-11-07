Siyah Çelenkli Protestoya Başkandan Açıklama

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, hizmet yapmadığı iddiası ile bazı vatandaşların belediye binasına siyah çelenk bırakmasını eleştirdi. Başkan Uyan, Yeniçiftlik Mahallesi'nin tarihinde görmediği yatırımları aldığını söyledi.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, belediye binası önünde kendisini eleştirenler hakkında açıklama yaptı. Uyan açıklamasında, "Yeniçiftlik Mahallesi'ne 30 yıldır yapılamayan hizmetler bizim dönemimizde ekibimizle saat mefhumu gözetmeksizin yürütülen çalışmalarla yapıldı ve hizmetlerimiz devam edecek. Doğalgaz ve kanalizasyon hattı çalışmaları devam etmekte. Pazar yeri ve Atatürk Parkı tamamlanmış, içme suyu hatları yenilenerek su sorunu tamamıyla ortadan kaldırılmış durumda. Evsel atık arıtma tesisi yenilenmiş, 10 kilometre sıcak asfalt ve 40 kilometre soğuk asfalt yol çalışması yapılmış durumda. Yıllarca su baskınlarının yaşandığı Tekirdağ-İstanbul karayolu yan kısımlarında Yeniçiftlik tarafında sürekli evler su altında kalıyordu. Göreve geldiğimiz dönemde yaşanan su baskınlarından sonra Yeniçiftlik Mahallesi'ne Karayolları tarafından 9 adet menfez yapılmasına vesile olduk. Karayollarından deniz kısmına da menfez bağlantıları için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale yapılmış durumda. Denize kadar olan bağlantı bölümü de en kısa sürede bitirilecek. Toplamda Yeniçiftlik Mahallemize 4,5 yılda 77 milyon TL yatırım yapılmıştır" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ