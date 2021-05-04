Siyah akan Çorlu Deresi, kötü koku yayıyor
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Siyah akan Çorlu Deresi, kötü koku yayıyor

Siyah akan Çorlu Deresi, kötü koku yayıyor
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da siyah akan Çorlu Deresi çevreye kötü kokular yayıyor.

Tekirdağ'da siyah akan Çorlu Deresi çevreye kötü kokular yayıyor.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, gazetecilere yaptığı açıklamada, derenin bulunduğu Ergene Havzası'nın özellikle endüstriyel faaliyetlerin yoğunlaştığı, son 30 yılda çok fazla nüfus artışının olduğu ve sanayinin bölgeye yığıldığı canlı ve dinamik bir yer olduğunu söyledi.

Tecer, Ergene Havzası'nın Türkiye'nin en önemli havzalarından biri olduğunu söyledi.

Havzada, yoğun endüstriyel faaliyetler sonucunda kirlilik yaşadığını savunan Tecer, deredeki kirlilik ve kötü kokunun da bundan kaynaklandığını bildirdi.

Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nde akan Çorlu Deresi'nin, Ergene Nehri'ni besleyen derelerden olduğunu anlatan Tecer, "Özellikle Velimeşe, Çerkezköy, Türkgücü ve Çorlu gibi endüstriyel bölgelerin faaliyetleri sonucunda zaman zaman kirlenen, zaman zaman koku problemlerinin yaşandığı bir dere burası." dedi.

Salgının ilk dönemlerinde bu bölgedeki sanayi faaliyetlerinin kısıtlanması nedeniyle Ergene Nehri'ni besleyen dereler ve kollarda kirlilik azalması meydana geldiğini belirten Tecer, şunları kaydetti:

"Bu kirlenmenin ortadan kaldırılması için Ergene Koruma Eylem Planı kapsamında bir dizi çalışmalar var. Bu çalışmalar, hükümet tarafından benzeri olmayacak derecede destekleniyor. Bu projeler kapsamında bölgede 5 ortak arıtma tesisi devreye alınarak bu atık suların bir an önce temizlenerek yeniden doğaya kazandırılması projesi. Proje, henüz daha tamamlanmış değil ama sona gelindi. Burada yapmamız gereken şey şu; öncelikle bu projelerin yürümesini takip etmememiz gerekiyor. Pandemiyle beraber belki biraz zor olacak ama bunların takibinin yapılması lazım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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