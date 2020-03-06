Sivrihisar'da öğrencilerden İdlib şehitleri için dua

06.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:06

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarınca düzenlenen hain saldırıda şehit olan askerler için Sivrihisar ilçesindeki Fahri Keskin Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri dua etti.

Türk bayrakları ile süslenen okulda düzenlenen etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Mutlu, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlikte, Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan askerlere destek mesajı verilerek, şehitler için dua edilip Kur'an-ı Kerim okundu.

Kaynak: AA