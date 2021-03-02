Sivrice Kaymakamı Vural, yüz yüze eğitime açılan okullarda öğrencilerle bir araya geldi
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Sivrice Kaymakamı Vural, yüz yüze eğitime açılan okullarda öğrencilerle bir araya geldi

02.03.2021 19:23 | Son Güncelleme: 02.03.2021 19:26
Sivrice Kaymakamı Vural, yüz yüze eğitime açılan okullarda öğrencilerle bir araya geldi

Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, yüz yüze eğitime açılan okulları ziyaret ederek, öğrencilerle buluştu.

Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, yüz yüze eğitime açılan okulları ziyaret ederek, öğrencilerle buluştu.

Vural, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Özdal Akdemir ve şube müdürleri ile ilçedeki okulları gezerek, yüz yüze eğitimin ilk gününde öğrencilerle bir araya geldi.

Vural, yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra öğrenciler ve öğretmenlerle bir arada olmanın sevincini ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması temennisinde bulunan Vural şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın sesini, ders zilinin sesini çok özlemiştik, çok şükür bu özlemimiz yeni normalleşme süreci ile gidermiş olduk. İnşallah ilerleyen süreçte salgının sona ermesiyle tam normalleşme sürecine gireceğiz. İlçemiz genelinde eğitim ve öğretim alanındaki projelerimizi de bir an önce hayata geçirmek istiyoruz, bunun için hazırız ve heyecanlıyız."

12. sınıf öğrencisi Ceren Dağ da okulların açılmasıyla büyük bir mutluluk yaşadıklarını, bugünü sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.

Dağ, "Uzun bir aradan sonra arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize ve okulumuza kavuştuk. Derslerimiz çok iyi gidiyordu ama koronavirüs yüzünden okullar kapandı. Uzaktan eğitim sayesinde derslerimizden geri kalmadık, çok şükür bugün itibariyle yüz yüz eğitime başladık." dedi.

Vural, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Dağ

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