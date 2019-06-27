Sivrice Kaymakamı Coşkun'dan kurum müdürleri ve muhtarlarla toplantı

Sivrice Kaymakamı Ahmet Coşkun, düzenlenen toplantıda kurum müdürleri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda konuşan Coşkun, ilçeyi ve köyleri daha yaşanır hale getirme noktasında ellerinden gelen gayreti gösterirken, tüm paydaşlarla koordineli çalışacaklarını söyledi.

Bu güne kadar ilçede ve köylerde devam eden çalışmaları takip edip, nihayete erdirmek istediklerini dile getiren Coşkun, yeni ihtiyaçları karşılama ve olası sorunları çözme noktasında da kurum müdürleri ve muhtarlarla istişare halinde olacaklarını aktardı.

Daha sonra muhtarlar görüş ve taleplerini ilettiler.

Kaynak: AA