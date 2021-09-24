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Sivrice'de öğrencilere kitap desteği

AA / Fevzi Dağ - Haberler | Güncel
Sivrice'de öğrencilere kitap desteği

Sivrice Belediyesi tarafında 8. sınıf öğrencilere 36 adet konu anlatımlı soru bankası kitaplarının dağıtımı yapıldı.

Sivrice Belediyesi tarafında 8. sınıf öğrencilere 36 adet konu anlatımlı soru bankası kitaplarının dağıtımı yapıldı.

Sivrice Belediye tarafından 8. sınıf öğrencileri için hazırladığı konu anlatımlı soru bankası kitaplarının dağıtımı amacıyla Cumhuriyet Ortaokulunda program düzenlendi.

Programa, Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, İlçe Mili Eğitim Müdürü Özdal Akdemir, okul müdürleri, öğrenci ve veliler katıldı.

Belediye Başkanı Gündoğan, öğrencilerin teknolojiyi iyi kullanması gerektiğini belirterek, eğitime yönelik desteklerinin her zaman sürdüreceğini söyledi.

Daha sonra öğrencilere kitaplar verildi.

AA / Fevzi Dağ - Son Dakika Haberleri
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