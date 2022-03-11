Sivrice'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı - Haberler

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Sivrice'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı

AA - Fevzi Dağ - Güncel
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Sivrice'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı

Sivrice ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sivrice ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Gölbaşı Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte öğrenciler İstiklal Marşı'nın 10 kıtası ile Mehmet Akif Ersoy'u anlatan şiirler okudu, tiyatro gösterisi yaptı.

Törene, Belediye Başkan Vekili Ahmet Susam, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Aslan, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Çağlar Gökalp, İlçe Mili Eğitim Müdürü Özdal Akdemir, kurum ve kuruluşları temsilcileri ile öğretmenler katıldı.

AA / Fevzi Dağ - Güncel

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Hisarcık, Sivrice, Güncel, Haberler

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