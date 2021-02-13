Sivrice'de fidanlar toprakla buluştu
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Sivrice'de fidanlar toprakla buluştu

13.02.2021 10:07 | Son Güncelleme: 13.02.2021 10:07
Sivrice'de fidanlar toprakla buluştu

Sivrice ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 200 fidan toprakla buluşturuldu.

Sivrice ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 200 fidan toprakla buluşturuldu.

Orman Bölge Müdürlüğünden temin edilen fidanlar Sürek köyü sınırında bulunan Hazar Su Sporları ve Kamp Merkezine dikildi.

Fidan dikimi etkinliğine Kaymakamı Yunus Emre Vural, Sürek köyü muhtarı Ahmet Gönültaş, Köylere Hizmet Götürme Birliği personeli katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Dağ

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