SİVRİADA AÇIKLARINDA KURU YÜK GEMİSİ MAKİNE ARIZASI YAPTI, AHIRKAPI'YA ÇEKİLDİ

SİVRİADA açıklarına kuru yük gemisi makine arızası yaptı.

SİVRİADA açıklarına kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarılan gemi, iki römorkör yardımıyla Ahırkapı'ya çekildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Sivriada açıklarında makine arızası yaşayan MEGA D isimli kuru yük gemisi, ivedilikle KURTARMA-7, KURTARMA-2 römorkörü ve KEGM-3 hızlı tahlisiye botu sevk edilerek Ahırkapı demir bölgesine emniyetle çekildi ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı