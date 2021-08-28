Sivri Akıllılar oyuncuları! Sivri Akıllar ne zaman, nerede çekildi? Sivri Akıllılar konusu!
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Sivri Akıllılar oyuncuları! Sivri Akıllar ne zaman, nerede çekildi? Sivri Akıllılar konusu!

Sivri Akıllılar oyuncuları! Sivri Akıllar ne zaman, nerede çekildi? Sivri Akıllılar konusu!
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Metin Akpınar ve Zeki Alasya'nın başrollerde oynadığı Sivri Akıllılar isimli Türk filmi bu akşam televizyonda yayınlanıyor. Filmi izleyen vatandaşlar Sivri Akıllar ne zaman, nerede çekildi? Sivri Akıllılar filmi hangi otelde çekildi? sorularına yanıt arıyor. Sivri Akıllılar konusu! Sivri Akıllılar oyuncuları!

Sivri Akıllar ne zaman, nerede çekildi? Sivri Akıllılar filmi hangi otelde çekildi? sorularına yanıt aranıyor. Başrolünde sinema tarihinin en sevilen oyuncularından Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın yer aldığı 1977 yapımı Sivri Akıllılar filmi bu akşam ekranlara geliyor. İşte, İzmir Urla Çeşmealtı'nda çekilen Sivri Akıllılar filminin konusu ve oyuncuları...

SİVRİ AKILLILAR FİLMİ KONUSU!

Filmde, Zeki ve Metin'in iftiraya uğrayan arkadaşlarını kurtarmaya çalışması anlatılır. Recep ve karısı Perihan bir gazete çekilişinde tatil kazanır. Otele gelirler ve arkadaşları Zeki ve Metin'in otelde garson olarak çalıştığını görür. Otele aynı gün milyoner Cemil Bey de ailesiyle tatile gelir. Otelin müdürü bu fırsatı kaçırmak istemez. Cemil Bey'in karısının mücevherlerini çalmak için bir plân yapar. Arkadaşı Sezai'yi ayarlar. Sezai, Cemil Bey'in kızının doğum gününde mücevherleri çalar. Mücevher kutusunu da Recep ve Perihan'ın odasına koyar. Polis suçlu olarak Recep ve Perihan'ı tutuklar. Zeki ve Metin arkadaşlarını kurtarmak için gerçek hırsızı bulmaya çalışacaktır.

Sivri Akıllılar oyuncuları! Sivri Akıllar ne zaman, nerede çekildi? Sivri Akıllılar konusu!

SİVRİ AKILLILAR NEREDE ÇEKİLDİ?

Sivri Akıllılar filmi, 1977 yılında İzmir'in Urla ilçesine bağlı Çeşmealtı bölgesinde çekildi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

SİVRİ AKILLILAR OYUNCULARI!

Filmin oyuncu kadrosunda Zeki Alasya, Metin Akpınar, Hulusi Kentmen, İsmail Hakkı Şen, Gönül Hancı, Gülümser Gülhan, Hüseyin Kutman gibi isimler bulunuyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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Sivri Akıllılar oyuncuları! Sivri Akıllar ne zaman, nerede çekildi? Sivri Akıllılar konusu! - Haberler
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