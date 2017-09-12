Sivillere Kapalı Mardin Kalesi'nde Arkeolojik Kazı Yeniden Başladı

HAMDANİLER tarafından 10'uncu Yüzyıl'da yapıldığı tahmin edilen, sivillere kapalı Mardin Kalesi'nde arkeolojik kazılara yeniden başladı.



Mardin kent merkezinin üzerinde bulunan 1085 rakımlı kalede 50 kişilik ekiple arkeolojik kazılara Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan, başkanlık yapıyor. Müze Müdürü Erdoğan, yapacakları arkeolojik kazı çalışmalarında gün ışığına çıkarılan eserlerle kentin 1000 yıllık tarihi görünür kılınacağını söyledi. 1200 metre yükseklikteki kalenin ören yeri olarak turizme kazandırılması için kültür, restorasyon ve arkeolojik kazı çalışmaları yapıldığı belirtildi. Müze Müdürü Erdoğan, kale kazısında; kale kapısı, surlar, üç gözlü sarnıç, konaklar, Kale Camii ve müştemilatında yapılacak çalışmalarla yapıların açığa çıkarılarak restore edileceğini söyledi.



Kazı çalışmaları kapsamında Artuklu- Akkoyunlu dönemine tarihlenen Kale Camii'nin restorasyon/konservasyon çalışmaları da başladı. Camii'nin 2019 yılında ibadete açılması planlandı. Kale kazısında bulunan taşınabilir eserler kale turizme açılana ve bu alanda bir müze oluşturuluncaya kadar Mardin Müzesi'nde sergilenecek.



SİVİLLERE KAPALI BÖLGEDE



Mardin Kalesi'nin bulunduğu alan, Hava Radar Komutanlığı'nda bulunuyor. Mardin Müze Müdürlüğü, kazı çalışmaları için Hava Radar Komutanlığı arasında 3 yıl önce protokol imzalandığı belirtildi. Kaleyi turizme açmak için çalışma ve çabalara devam edilirken, restorasyon çalışması ile birlikte kale içinde bulunan Artuklu Hükümdarlığı döneminden kalan yaklaşık 900 yıllık caminin yeniden halkın ibadetine açılması hedeflendi. Kaledeki kilise, cami, saraylar ortaya çıkarılarak turizme kazandırılacak.



- Mardin