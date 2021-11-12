SHGM'den Belarus uçuşlarına ilişkin açıklama
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM), Avrupa Birliği ve Belarus arasında yaşanan yasadışı sınır geçişleri sorununa bağlı olarak Türkiye havalimanlarından ikinci bir emre kadar Belarus'a seyahat etmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmaması ve uçağa...
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM), Avrupa Birliği ve Belarus arasında yaşanan yasadışı sınır geçişleri sorununa bağlı olarak Türkiye havalimanlarından ikinci bir emre kadar Belarus'a seyahat etmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmaması ve uçağa alınmamaları kararlaştırıldığını duyurdu.
Avrupa Birliği ve Belarus arasında yaşanan yasadışı sınır geçişleri sorunu devam ederken Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yeni bir karar alındığı açıklandı. Bu kapsamda Türkiye havalimanlarından ikinci bir emre kadar Belarus'a seyahat etmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmaması ve uçağa alınmamaları kararlaştırıldı.
BELARUS UÇUŞLARINA ALINMAYACAKLAR
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan duyuruda, "Avrupa Birliği ve Belarus arasında yaşanan yasadışı sınır geçişleri sorununa bağlı olarak ülkemiz havaalanlarından Belarus'a seyahat etmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmaması ve uçağa alınmamaları kararlaştırılmıştır. Söz konusu uygulama ikinci bir emre kadar yürürlükte kalacaktır" ifadelerine yer verildi.
Uygulamanın diplomatik diplomatik pasaport sahiplerini kapsamadığı öğrenildi.
(Ferhat Yasak/İHA)
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