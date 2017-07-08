Sivil Aracın Geçişi Sırasında Patlama: 1 Yaralı
Tunceli'de sivil bir aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi.
Tunceli'de sivil bir aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Tunceli'nin Pülümür ilçesi Ardıçlı köyü yol ayrımında sivil bir aracın geçişi esnasında patlama meydana geldi. Patlamada, araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralanan kişi, ambulansla Pülümür Sağlık Ocağı'nda tedavi altına alınırken karayolu ulaşıma kapatıldı. Yaralı kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bölgede güvenlik güçleri tarafından operasyon başlatıldı.
(Ercan Topaç / İHA)