CHP'nin Siverek Adayı Fatih Mehmet Bucak, İkinci Kez Gözaltına Alındı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, AK Partili meclis üyesi Nusret Kaya'yı darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan CHP'nin Siverek Adayı Fatih Mehmet Bucak, gece saatlerinde tekrar gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, belediye meclis üyesini darp ettiği iddiasıyla dün gözaltına alınıp serbest bırakılan CHP ilçe belediye başkan adayı Fatih Mehmet Bucak, gece saatlerinde tekrar gözaltına alındı.
GÖZALTI SONRASI SERBEST BIRAKILMIŞTI
Dün gözaltına alınarak serbest bırakılan Mehmet Fatih Bucak, gece geç saatlerde Hacıömer Mahallesi'ndeki evinde yeniden gözaltına alınarak, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
AK Partili meclis üyesi Nusret Kaya'yı darp ettiği iddiası ile ikinci kez gözaltına alınan Bucak'ın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Kaynak: DHA
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