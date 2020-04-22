Siverek'te çekirge istilası
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Siverek, Güncel, Haber

Siverek'te çekirge istilası

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 1 mahalle çekirge istilasına uğradı.

22.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:56
Siverek'te çekirge istilası

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 1 mahalle çekirge istilasına uğradı.

İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Güldoruğu Mahallesi kırsalında görülen binlerce çekirge korkuya neden oldu. Mahalle halkı çekirge istilasının ekili arazilerine zarar vermesinden korktuklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi. Çekirgelerin son yıllarda bölgede sıkça görüldüğünü ve her yıl çoğaldığını belirten mahalle halkından Mehmet Aycan, "Son yıllarda mahallemizde sürekli çekirgeler görülüyor ve girdikleri alanı tamamen bitiriyorlar. Bizler hayvancılık ve çiftçilikten geçiniyoruz ama çekirgeler her yere zarar verdiği için sıkıntı çekiyoruz. Devlet yetkililerinden yardım bekliyoruz, kendi imkanlarımız ile ilaçlama yapıyoruz ama yeterli değil" dedi.

Kaynak: DHA

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