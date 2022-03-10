SİVEREK, ŞANLIURFA (İHA) - Siverek'te bir kişi arabada silahla vurulmuş halde bulundu

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir 43 yaşında bir erkek, arabada silahla vurulmuş halde bulundu.

Olay ilçenin Ayvanat Mahallesi yeni açılan sanayi yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde yoldan geçen sürücülerin, park halinde ki araçta bir kişinin cansız halde olduğunu fark etmeleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, başından vurulmuş halde olan 43 yaşında ki Hacı B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı olay yeri incelemesi sonrası Hacı B'nın bedeni Siverek Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayı duyan ölenin yakınları, hastaneye akın ederken, polis ve jandarma Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemeleri aldı. Hacı B'nin cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu tespit edilecek.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, arabada ve çevrede birden çok boş kovanın olduğu ve Hacı B'ye birden fazla merminin arkadan isabet ettiği öğrenildi.