Sivasspor-Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti? Sivasspor-Gençlerbirliği canl izle! Sivasspor-Gençlerbirliği muhtemel 11'ler!

Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Sivasspor, evinde Gençlebirliği'ni konuk ediyor. Peki, Sivasspor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sivasspor-Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti? Sivasspor-Gençlerbirliği canlı izle? Sivasspor-Gençlerbirliği muhtemel 11'ler!

Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Sivasspor, evinde Gençlebirliği'ni konuk ediyor. Peki, Sivasspor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sivasspor-Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti? Sivasspor-Gençlerbirliği canlı izle? Sivasspor-Gençlerbirliği muhtemel 11'ler! İşte detaylar haberimizde...

SİVASSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Sivasspor ile Gençlerbirliği, Süper Lig'in 14. haftasında karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve Tugay Kaan Numanoğlu'nun düdük çaldığı mücadeleyi Sivasspor 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 45+2'de Max Gradel, 71. dakikada Hakan Arslan ve 86. dakikada Yatabare attı. Gençlerbirliği'nin tek sayısını 90+2'de Arda Kızıldağ kaydetti.

Bu sonucun ardından yeni sezonda evinde ilk kez kazanan Sivasspor puanını 17'ye çıkardı. Gençlerbirliği ise 12 puanda kaldı.

SİVASSPOR 3-1 GENÇLERBİRLİĞİ

45+2' Gradel, 71' Hakan Arslan, 86' Yatabare, 90+2' Arda Kızıldağ

SİVASSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Robin Yalçın, Uğur, Fayçal, Claudemir, Hakan, Erdoğan, Gradel, Kayode

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan, Arda, Halil, Polomat, Berat, Candeias, Sio, Murat, Sefa, Stancu

SİVASSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAN DAKİKALAR

18. dakikada Sio'nun ceza yayı içinden kullandığı serbest vuruşta, savunmadan seken top kornere gitti.

24. dakikada Gradel'in ceza alanı sol çaprazından vuruşunda, kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada Polomat'ın soldan kullandığı serbest atışta penaltı noktası civarında iyi yükselen Stancu'nun kafa vuruşunda, top direğin yanından az farkla auta çıktı.

36. dakikada Kayode'nin pasında Hakan Arslan'ın kale alanından, yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak Nordfeldt'ten döndü. Hakan Arslan'ın yeniden tamamlamak istediği topu kaleci kontrol etti.

45 2. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in ceza yayı sol çaprazından yerden sert ve düzgün vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0